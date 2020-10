Fünfstelliger Schaden

Mercedes wird in Stuttgart von Stadtbahn mitgeschleift

05.10.2020, 18:21 Uhr | t-online

Eine Stadtbahn der Linie U12: Eine Bahn der Linie war in den Unfall verwickelt. (Quelle: Lichtgut/Archivbild/imago images)

Der Mercedes einer 29-Jährigen ist auf der Löwentorstraße von einer Stadtbahn erfasst worden. Erst als die Bahn anhielt, kam auch das Auto zum Stehen.

Eine 29-Jährige und ihre Mercedes A-Klasse sind am Montagnachmittag von einer Stadtbahn der Linie U12 gerammt und mehrere Meter mitgeschleift worden. Nach ersten Erkenntnissen hat die Frau eine rote Ampel am Kreisverkehr an der Haltestelle Riethmüllerhaus übersehen, teilte die Stuttgarter Polizei mit.

Die Fahrerin ist bei dem Zusammenstoß leicht verletzt worden. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Löwentorstraße war zeitweise gesperrt.