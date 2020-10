Stuttgart

Prozess wegen versuchten Mordes in Waiblingen beginnt

12.10.2020

Wegen versuchten Mordes müssen sich zwei Brüder von heute an vor dem Landgericht Stuttgart verantworten. Sie sollen auf einen Mann in dessen Werkstatt in Waiblingen am 7. Januar eingestochen und geschossen haben mit dem Ziel, ihn zu töten. Das Opfer überlebte schwer verletzt. Zwei weitere Angeklagte sollen vor dem Gebäude Wache gestanden haben. Bis zum 1. Februar sind 14 Verhandlungstage angesetzt.