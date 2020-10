Stuttgart

Nebel, Wolken und Regen in Baden-Württemberg

13.10.2020, 08:09 Uhr | dpa

Der Dienstag startet in Baden-Württemberg grau, wolkig und vereinzelt mit Nebel. Bei Temperaturen von sechs Grad im Südschwarzwald bis 14 Grad im Kraichgau bleibt es aber weitestgehend trocken, wie der der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Auch in der Nacht zum Mittwoch zieht wieder Nebel auf: Die Sichtweite fällt in Oberschwaben auf bis zu 150 Meter. Die Temperaturen sinken dann bis knapp unter den Gefrierpunkt, örtlich entsteht Bodenfrost.

Am Mittwoch wird es tagsüber sogar noch ein bisschen kälter. Im Bergland sinken die Temperaturen auf knackige vier Grad, im Rheintal auf zwölf Grad. Vor allem im Norden halten sich nach Angaben des DWD die Wolken hartnäckig, hier regnet es im Laufe des Tages auch. Nachts sinken die Temperaturen auf sieben bis null Grad.