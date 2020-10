Stuttgart

Regen, Wolken und Nebel in Baden-Württemberg

16.10.2020, 07:29 Uhr | dpa

Das Wetter in Baden-Württemberg wird mit Regen, Wolken und Nebel trüb. Die Höchsttemperaturen am Freitag liegen zwischen 5 und 11 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Auch der Samstag bleibt bedeckt und es kann immer wieder regnen. Die Tiefstwerte liegen regional bei minus 1 Grad. Der Sonntag in Baden-Württemberg hingegen wird trocken und etwas sonniger bei Temperaturen von bis zu 14 Grad.