Stuttgart

Regen und Wolken im Süden, etwas Sonne im Norden

03.11.2020, 06:38 Uhr | dpa

Regen und Wolken: Das Wetter wird am Dienstag in Baden-Württemberg trüb. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes erwarten die Meteorologen am Morgen viele Wolken und etwas Regen. Am Nachmittag und am Abend regnet es vor allem im Süden und Südosten des Landes. Die Höchsttemperaturen liegen bei 10 Grad im Hochschwarzwald bis 16 Grad im Breisgau.

Auch am Mittwoch bleibt es bewölkt und regnerisch. Im Nordwesten des Landes erwarten die Wetterexperten dann aber etwas Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen bei 4 Grad im Südschwarzwald und 12 Grad in der Kurpfalz.