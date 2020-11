Stuttgart

VfB Stuttgart bestreitet Testspiel gegen 1. FC Heidenheim

09.11.2020, 14:04 Uhr | dpa

Der VfB Stuttgart hat für die Länderspielpause kurzfristig ein Testspiel vereinbart. Am Freitag (15.00 Uhr) tritt der Fußball-Bundesligist gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim an. Wegen der Corona-Pandemie seien keine Zuschauer zugelassen, teilte der Aufsteiger am Montag mit. Trainer Pellegrino Matarazzo wird dabei auf sechs VfB-Profis verzichten müssen, die für ihre Nationalmannschaften im Einsatz sind. In der Bundesliga geht es für die Schwaben am 21. November bei der TSG 1899 Hoffenheim weiter.