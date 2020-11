Stuttgart

Henriette Herz-Preis geht an Universität Stuttgart

Die Universität Stuttgart bekommt den mit 125 000 Euro dotierten Henriette Herz-Preis der Alexander von Humboldt-Stiftung. Ausgezeichnet wird das Konzept "Research with US", mit dem die Universität internationale Spitzenforscher rekrutieren und ihre Professorenschaft diverser und interkultureller machen will. Nach Angaben der Universität vom Mittwoch wird der Henriette Herz-Preis ausschließlich im Jahr 2020 verliehen. Er ist Teil eines neuen Programms, das Wissenschaftler fördert, die sich für den internationalen Austausch einsetzen.