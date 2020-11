Stuttgart

Grabsteine aus Kinderarbeit sollen verbannt werden

19.11.2020, 11:53 Uhr | dpa

Mit neuen gesetzlichen Vorgaben will das Land weitere Grabsteine aus Kinderarbeit auf baden-württembergischen Friedhöfen verbannen. Ein mehrstufiges Verfahren zum Nachweis über die Herkunft der Steine soll Friedhofsträgern und Steinmetzen mehr Rechtssicherheit geben, wie die Fraktionen von CDU- und Grünen am Donnerstag in Stuttgart ankündigten. Gemeinsam hätten die Regierungsparteien einen Entwurf in den Landtag eingebracht, mit dem das bisherige Bestattungsgesetz geändert werden soll.

Denn die Gesetzesnovelle für kinderarbeitsfreie Grabsteine der damaligen grün-roten Landesregierung im Südwesten von 2012 war ins Leere gelaufen: Nach ihr sollte das Verbot von Grabsteinen aus Kinderarbeit in die Friedhofssatzung aufgenommen werden können. Gerichte kassierten die schon vorgenommenen Satzungsänderungen der Kommunen allerdings wieder ein, weil es kein anerkanntes Zertifikat für Grabsteine ohne Kinderarbeit gebe. Daher könne Steinmetzen der Nachweis nicht zugemutet werden. Es steht ihnen in Baden-Württemberg also weiter frei, ob sie ihre Steine zertifizieren lassen.

Nach dem vorgeschlagenen Verfahren gelten Steine, die nachweislich aus dem Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz stammen, als frei von Kinderarbeit. Bei Steinen aus anderen Herkunftsländern muss dies durch bewährte Gütesiegel nachgewiesen werden. Fehlt einem Steinmetz ein solches Zertifikat, muss er versichern, dass ihm keine Anhaltspunkte dafür bekannt sind, dass die Grabsteine und Grabeinfassungen etwa aus China, Indien, den Philippinen oder Vietnam mit Kinderarbeit hergestellt wurden. Eine ähnliche Vorgabe gibt es bereits unter anderem in Hessen.