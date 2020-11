Stuttgart

Börse Stuttgart muss sich einen neuen Chef suchen

26.11.2020, 13:03 Uhr | dpa

Die Börse Stuttgart verliert zum Jahresende ihren Chef Alexander Höptner. Der Vorsitzende der Geschäftsführung verlasse das Unternehmen auf eigenen Wunsch, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung. Über die Nachfolge des 50-Jährigen werde zeitnah entschieden. Höptner war im Januar 2018 zum Chef der Privatanlegerbörse aufgestiegen, nachdem er zuvor ein Jahr lang innerhalb der Geschäftsführung die Ressorts Vertrieb und IT verantwortet hatte. Erst im März hatte Höptner seinen Vertrag bei der Regionalbörse um weitere vier Jahre verlängert.