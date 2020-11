Stuttgart

Muskelfaserriss: VfB Stuttgart vorerst ohne Daniel Didavi

29.11.2020, 13:35 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss vorerst auf Spielmacher Daniel Didavi verzichten. Der 30-Jährige hat sich einen Muskelfaseriss in der Hüftmuskulatur zugezogen, wie eine Untersuchung am Sonntag ergab. Das teilte der VfB einen Tag nach der 1:3-Heimniederlage gegen Meister Bayern München mit, bei der Didavi bereits fehlte. Auch für das Spiel bei Werder Bremen am kommenden Sonntag (15.30 Uhr/Sky) werde der Mittelfeldspieler definitiv ausfallen.