Stuttgart

VfB-Mittelfeldspieler Mangala mit muskulären Problemen

16.12.2020, 05:15 Uhr | dpa

Orel Mangala vom VfB Stuttgart ist kurzfristig aufgrund von muskulärer Probleme ausgefallen. Der Mittelfeldspieler hatte zunächst in der Aufstellung des schwäbischen Fußball- Bundesligisten gegen den 1. FC Union Berlin gestanden, fehlte beim Anpfiff aber. "Er hat irgendwas gespürt, gestern, vorgestern. Aber er hat grünes Licht bekommen vom Doc und von sich selber", sagte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo nach dem 2:2 (0:1) am Dienstagabend. "Am Ende der Erwärmung hat er beim Torschuss gespürt, dass es doch ein bisschen mehr ist, als er gedacht hat. Deswegen haben wir ihn vorsichtshalber rausgenommen, bevor er sich etwas reißt."