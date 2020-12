"Das Virus in die Schranken weisen"

OB Kuhn sensibilisiert für Corona-Lockdown

16.12.2020, 10:38 Uhr

Der scheidende Oberbürgermeister von Stuttgart, Fritz Kuhn, hat sich mit einer Videobotschaft an die Bürger gewandt. Er betont die Wichtigkeit des Corona-Lockdowns.

Fritz Kuhn bittet die Bürger in Stuttgart im Lockdown um Mithilfe bei der Bekämpfung des Coronavirus. So wenig Kontakte wie möglich und die Einhaltung der Hygieneregeln seien auch über die Feiertage essenziell. Man müsse dafür sorgen, dass die Gesundheitsämter Infektionsketten erneut nachverfolgen können und dass Kliniken nicht überlaufen.

"Vermeiden sie soziale Kontakte. Machen Sie nicht nur das, was noch erlaubt ist, sondern gehen Sie noch darüber hinaus. Ich weiß, das ist schwer. Aber es dient sowohl Ihrem eigenen Schutz als auch dem Schutz Ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger und vor allem der alten und vorerkrankten Menschen", appelliert Kuhn in dem Video. Davon sei auch abhängig, ob ein harter Lockdown bis zum 10. Januar reicht.

Er ruft dazu auf, die bekannten Hygiene- und Verhaltensregeln einzuhalten. "Heißt: Abstände einhalten, lüften, Hände waschen und Maske überall dort tragen, wo man anderen Menschen näherkommt". Trotz des erneuten Lockdowns, zeigt er sich zuversichtlich: "Wenn die Impfungen in Stuttgart kommen – die Impfzentren stehen ja schon – dann bitte ich möglichst viele Menschen, sich impfen zu lassen. Ich wäre sehr glücklich, wenn wir im neuen Jahr rasch schaffen, das Virus in die Schranken zu verweisen und wir uns wieder an unserer schönen Stadt mit all ihren Angeboten erfreuen können."