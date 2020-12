Stuttgart

4233 neue Corona-Fälle: 80 weitere Menschen gestorben

17.12.2020, 21:08 Uhr | dpa

Ein Coronavirus unter dem Mikroskop. Foto: Center for Disease Control/epa/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Baden-Württemberg ist innerhalb eines Tages um weitere 4233 Fälle gestiegen. Somit kletterte die Zahl der bisher nachgewiesenen Infektionen im Land auf 202 103, wie das Landesgesundheitsamt am Donnerstag (Stand: 16.00 Uhr) mitteilte. Im Vergleich zum Vortag wurden zudem 80 weitere Tote im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Als genesen gelten demnach 142 287 Menschen in Baden-Württemberg.

In intensivmedizinischer Behandlung sind nach Daten des Divi-Intensivregisters derzeit 563 Erkrankte, wie es weiter hieß. Davon werden 334 (59,3 Prozent) künstlich beatmet.

Der Sieben-Tage-Wert für die Neuinfektionen je 100 000 Einwohner beträgt für das ganze Land aktuell 193,7. Er liegt damit etwas über dem Wert vom Vortag. Alle 44 Stadt- und Landkreise liegen über dem Wert von 100. Ab 50 gilt ein Kreis als Risikogebiet. Insgesamt seien 2175 von 2495 einsatzfähigen Intensivbetten (87,2 Prozent) belegt.