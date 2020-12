Stuttgart

Stuttgart ohne Wamangituka - Auch Freiburg mit vier Neuen

23.12.2020, 20:28 Uhr | dpa

Der VfB Stuttgart tritt in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den SC Freiburg an diesem Mittwochabend (20.45 Uhr/ARD und Sky) ohne seinen Toptorschützen Silas Wamangituka an. Der Kongolese, der in dieser Saison schon acht Pflichtspieltreffer erzielt hat, bekomme wegen Knieproblemen eine Pause, teilte der Club mit. Kapitän Gonzalo Castro, Stürmer Sasa Kalajdzic und Talent Mateo Klimowicz, die bei der 0:1-Niederlage des VfB im letzten Bundesliga-Spiel des Jahres beim VfL Wolfsburg am Sonntag nur eingewechselt wurden, kehren hingegen in die Startelf zurück. Das Tor hütet wie von Coach Pellegrino Matarazzo angekündigt Fabian Bredlow.

Auch bei den Gästen aus Freiburg steht wie erwartet Ersatztorwart Benjamin Uphoff zwischen den Pfosten. Außerdem rutschen Verteidiger Dominique Heintz, Mittelfeldmann Woo-yeong Jeong und Stürmer Lucas Höler in die Anfangsformation. Roland Sallai fehlt wegen Adduktorenproblemen, Manuel Gulde wird geschont.