Stuttgart

Mit gestohlenem Auto Unfälle verursacht

25.12.2020, 13:19 Uhr | dpa

Bislang Unbekannte haben in Stuttgart ein Auto gestohlen und sind danach nicht sehr pfleglich mit dem Diebesgut umgegangen. Mit dem geklauten Wagen seien mindestens vier geparkte Fahrzeuge gestreift worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Mit gebrochener Achse blieb das Auto schließlich liegen. Nach Angaben eines Zeugen sollen danach drei Männer den Wagen verlassen haben. Im Rahmen der Fahndung konnte ein Verdächtiger kontrolliert werden. Ob er an der Tat am Donnerstag beteiligt war, stehe aber noch nicht fest. Die Höhe des Schadens an dem gestohlenen Kleinwagen konnte die Polizei noch nicht beziffern.