Stuttgart

VfB Stuttgart legt gegen RB Leipzig wieder los

02.01.2021, 05:41 Uhr | dpa

Mit einem Heimspiel gegen RB Leipzig startet der VfB Stuttgart nach kurzer Pause am Samstagabend (20.30 Uhr/DAZN) ins neue Fußball-Jahr. Angesichts des heftigen Streits zwischen Vorstandschef Thomas Hitzlsperger und Präsident Claus Vogt will der Aufsteiger zumindest sportlich wieder für positive Schlagzeilen sorgen. Allerdings hat der VfB bislang noch nie gegen Leipzig gewinnen können. Zudem wartet die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo weiter auf ihren ersten Heimsieg in dieser Bundesliga-Saison.