Stuttgart

Experten erwarten weiter Rückgang der Arbeitslosigkeit

05.01.2021, 01:47 Uhr | dpa

Die Zahl der Arbeitslosen im Südwesten dürfte zum Jahresende weiter gesunken sein. Experten gehen für den Dezember aber nur von einem leichten Rückgang im Vergleich zum Vormonat aus. Verglichen mit dem Vorjahr dürfte die Arbeitslosigkeit ohnehin weiter deutlich höher sein. Im November 2020 waren in Baden-Württemberg 266 888 Menschen arbeitslos gemeldet, die Quote lag bei 4,2 Prozent. Im Dezember 2019 waren es 3,2 Prozent, damals hatten 200 855 Menschen keine Beschäftigung. Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit gibt die Zahlen am heutigen Morgen (10.00 Uhr) bekannt.

Infolge der Corona-Krise war die Zahl der Arbeitslosen im Südwesten seit März vergangenen Jahres zunächst stetig gestiegen. Erst im September kam die Trendwende und die Zahlen sanken erstmals wieder.