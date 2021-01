Stuttgart

Über 19 Millionen Euro Förderung für die Quantentechnologie

07.01.2021, 13:49 Uhr | dpa

Das Wirtschaftsministerium unterstützt mehrere Forschungsprojekte zum Quantencomputing. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) sagte am Donnerstag in Stuttgart, Quantentechnologien böten enorme Chancen für die Wirtschaft. "Die Vorhaben sind ein wichtiger Baustein, um das bestehende Ökosystem zu dieser Zukunftstechnologie aus Hochschulen, Forschungsinstituten, Start-ups und Unternehmen in Baden-Württemberg weiter zu stärken." Für eine Dauer von zwei Jahren gibt es über 19 Millionen Euro an Fördergeldern für sechs Verbundforschungsprojekte.

Schon seit Jahrzehnten suchen Wissenschaftler nach neuen Wegen in der Computertechnik. Von Quantencomputern erhoffen sie sich, dass bestimmte Rechenaufgaben um ein Vielfaches schneller als mit klassischen Computern durchgeführt werden können. Bei den verschiedenen Forschungsprojekten arbeiten Wissenschaftler aus insgesamt sechs Fraunhofer-Instituten gemeinsam mit 16 weiteren Universitäts-, Hochschul- und außeruniversitären Instituten des Landes sowie rund 40 assoziierten Unternehmenspartnern aus Baden-Württemberg und Deutschland zusammen.

Herzstück für die Berechnungen von Quantenalgorithmen werde der neue IBM Quantencomputer in Ehningen sein, der exklusiv dem bundesweiten Fraunhofer Kompetenznetzwerk für eine Nutzung zur Verfügung stehe, teilte das Ministerium weiter mit.