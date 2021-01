Stuttgart

Kritik an fehlender Impfung für Pflegebedürftige zu Hause

08.01.2021, 05:11 Uhr | dpa

Menschen über 80 Jahre zählen zu den ersten, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen können. Denn für sie besteht die größte Gefahr, an der Krankheit Covid-19 zu sterben. Doch wer zu Hause gepflegt wird und nicht mobil ist, geht bei der Impfung im Südwesten vorerst leer aus. Das Sozialministerium setzt vorrangig auf mobile Impfteams in Alten- und Pflegeheimen. Alle anderen sollen selbst in ein Impfzentrum kommen, wie ein Sprecher des Ministeriums erklärte.

Doch das stellt viele ältere Menschen im Land vor Probleme. Wer nicht mobil ist und etwa zu Hause gepflegt wird, für den ist der Gang ins Impfzentrum nur mit viel Aufwand oder gar nicht möglich. Das Sozialministerium verweist dabei auf das geringere Infektionsrisiko von Älteren, die zu Hause leben im Vergleich zu Menschen in Pflegeheimen. Zudem sei bei der Frage des Impfens zu Hause der Impfstoff ein Problem, da er sobald er für die Impfung vorbereitet sei, also abgetaut und verdünnt, nicht mehr transportiert werden könne. Eine Sprecherin des Impfstoff-Herstellers Biontech bestätigt, dass dies nicht empfohlen werde. Es ist der bislang einzige breit verfügbare Impfstoff in der EU. Ein weiterer wurde inzwischen zugelassen.

Für Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, ist die derzeitige Situation dennoch nicht haltbar. "Über 80-Jährige sind überall, wo sie leben, gleich gefährdet. Ob im Pflegeheim oder zu Hause." Auch aus Sicht des Sozialverbands VdK braucht es mit Blick auf die Corona-Impfung von älteren und gebrechlichen Menschen, die zu Hause betreut werden, nun einen konkreten Plan. VdK-Präsidentin Verena Bentele sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Für die mobilen Impfteams, die pflegebedürftige und immobile Menschen zu Hause impfen sollen, fehlt es an Personal und an dem geeigneten Impfstoff."