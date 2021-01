Stuttgart

Krawallnacht-Anklage: Hinter verschlossenen Türen verhandelt

13.01.2021, 10:45 Uhr | dpa

Ein Justizbeamter schließt die Tür zu Saal 1 des Landgerichts Stuttgart, in dem ein Prozess zu den Ausschreitungen im Juni 2020 in der Stuttgarter Innenstadt stattfindet. Die zwei damals 16 und 19 Jahre alten Angeklagten sollen einem am Boden liegenden Studenten gezielt gegen den Kopf getreten haben. Außerdem wird ihnen Gewalt gegen Polizisten vorgeworfen. Foto: Marijan Murat/dpa (Quelle: dpa)