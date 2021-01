Stuttgart

Eisenmann mahnt Südwest-CDU: "Wir müssen uns selber mögen"

23.01.2021, 13:34 Uhr | dpa

CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann hat ihre Partei 50 Tage vor der Landtagswahl gemahnt, selbstbewusst und gelassen aufzutreten. "Wir müssen uns auch selber mögen", sagte die Kultusministerin am Samstag zum Schluss ihrer Rede beim Landesparteitag in Stuttgart, der vor allem digital stattfand. Wenn man sich selbst nicht möge, werde man auch nicht gewählt. "Ich rate dazu, auch mal eine gewisse Gelassenheit auszustrahlen", sagte die 56-Jährige. Es gehe nur miteinander und nicht gegeneinander.

Die Südwest-CDU, die bis 2011 jahrzehntelang in Baden-Württemberg die Regierung geführt hatte, ist derzeit Juniorpartner in einer Koalition mit den Grünen. In den jüngsten Umfragen liegt die Union entweder gleichauf mit den Grünen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann oder fünf Prozentpunkte hinter dieser Partei. Im direkten Vergleich mit Kretschmann liegt Eisenmann bei der Beliebtheit weit hinten.