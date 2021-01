Stuttgart

Stuttgart: Überraschung bei 400. Bundesliga-Spiel von Castro

28.01.2021, 12:40 Uhr | dpa

Stuttgarts Gonzalo Castro in Aktion. Foto: Tom Weller/dpa (Quelle: dpa)

Angesichts des anstehenden Jubiläums von Gonzalo Castro plant der VfB Stuttgart eine kleine Überraschung für den Mittelfeld-Routinier. Der 33-Jährige wird voraussichtlich im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) zum 400. Mal in der Fußball-Bundesliga zum Einsatz kommen. "Wenn er sein 400. Spiel macht, wird er ein Geschenk bekommen von uns. Das ist ein großartiger Meilenstein und spricht für eine große Karriere und viel Erfahrung", sagte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo, der sich erst vergewisserte, ob er es verraten dürfe, am Donnerstag.

Nur Bayern-Torhüter Manuel Neuer (423) und der früheren VfB-Kapitän Christian Gentner (416) haben von den noch aktiven Profis noch mehr Einsätze in der ersten Liga absolviert als Castro, der früher bei Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund aktiv war.