Stuttgart

Keine Mainzer Überraschung: Stuttgart mit erstem Heimsieg

29.01.2021, 22:28 Uhr | dpa

Der FSV Mainz 05 hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga keinen weiteren Boden gutmachen können. Der Tabellen-Vorletzte verlor eine Woche nach dem überraschenden 3:2 gegen RB Leipzig am Freitag 0:2 (0:0) beim VfB Stuttgart. Nach 19 Saisonspielen haben die Mainzer weiterhin nur zehn Punkte auf dem Konto. Der VfB steht dagegen nach zuvor drei sieglosen Spielen mit nun 25 Punkten weiter auf dem zehnten Tabellenplatz. Sasa Kalajdzic erzielte in der 55. Minute per Kopf die Stuttgarter Führung, Silas Wamangituka machte in der 72. Minute den ersten VfB-Heimsieg in dieser Saison perfekt.