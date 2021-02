Stuttgart

Milde Temperaturen im Südwesten

06.02.2021, 09:41 Uhr | dpa

Die Menschen in Baden-Württemberg können sich am Wochenende auf milde Temperaturen freuen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes rechnen die Meteorologen mit Höchstwerten von 6 bis 11 Grad. Am Samstagvormittag erwarten die Wetterexperten Wolken, im Laufe des Tages regnet es. Auch der Sonntag bleibt bewölkt. Am Nachmittag regnet es im Osten des Landes. Die Höchstwerte liegen bei 4 bis 11 Grad.