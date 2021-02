Stuttgart

Busbranche im Südwesten bekommt erneut Finanzhilfen

10.02.2021, 13:36 Uhr | dpa

Die Landesregierung unterstützt erneut Busreiseunternehmen mit einer Finanzspritze, die infolge der Corona-Krise in Bedrängnis geraten sind. Ein entsprechendes Programm werde verlängert, teilten Verkehrsministerium und Wirtschaftsministerium am Mittwoch in Stuttgart mit. Für das vergangene Jahr und 2021 stünden insgesamt 40 Millionen Euro zur Verfügung.

Im Jahr 2020 seien bereits 28 Millionen Euro ausgezahlt worden. Somit stehen nach Angaben eines Sprechers noch für das laufende Jahr zwölf Millionen Euro zur Unterstützung zur Verfügung. Die Busunternehmen dürfen angesichts der zahlreichen Coronafälle aktuell keine touristischen Reisen anbieten. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) sagte, dass Programm diene dem Erhalt der Bustourismusbranche in Baden-Württemberg in der derzeitigen Krise bis zum hoffentlich bald wieder möglichen Neustart der Bustouristik im Land. Und Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) ergänzte: "Wir stehen weiterhin fest an der Seite all jener Unternehmen, die von der Corona-Pandemie in besonderem Maße betroffen sind und um ihre wirtschaftliche Existenz bangen."

Im vergangenen Jahr wurden Gelder für 1549 Reisebusse an 293 Unternehmen gewährt.