Corona im Südwesten

Erste Schulen und Kitas öffnen wieder

22.02.2021, 09:39 Uhr | dpa

Ein leeres Klassenzimmer an einer Grundschule (Symbolbild): Im Südwesten öffnen die ersten Kitas und Schulen wieder. (Quelle: Sebastian Gollnow/dpa)

Nach der coronabedingten Pause in den Schulen des Südwestens, geht es nun zumindest mit dem Wechselunterricht weiter. Das Land setzt auf dafür unter anderem auf freiwillige Schnelltests.

Da das Infektionsgeschehen im Südwesten weiter leicht rückläufig ist, hat sich die Landesregierung zu ersten Öffnungsschritten entschlossen. An Grundschulen beginnt seit dem heutigen Montag wieder der Wechsel aus Präsenz- und Fernunterricht – statt Lernen nur von zu Hause aus. Die Kitas sollen nach dem Willen von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) wieder in den "Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen" zurückkehren.

Beim Wechselunterricht wird eine Hälfte der Klasse aus der Ferne und die anderen Hälfte vor Ort unterrichtet. Auf diese Weise soll es künftig pro Woche wieder mindestens zehn Präsenzstunden geben. Ebenfalls zum Wechselunterricht zurückkehren dürfen Abschlussklassen. Für alle anderen Schüler soll das perspektivisch auch wieder möglich sein – sofern es das Infektionsgeschehen erlaubt, so das Ministerium.

Schnelltests im Einsatz



Um trotz der damit wieder steigenden Kontakte bei Lehrern und Erziehern für Sicherheit zu sorgen, setzt das Kultusministerium vor allem auf freiwillige Antigen-Schnelltests. Jede Lehrkraft und jeder Erzieher und jede Erzieherin sollen sich zweimal pro Woche auf eine Corona-Infektion testen lassen können. Die Einrichtungen sollen dazu Berechtigungsscheine ausgeben, mit denen ein Test in der Apotheke oder beim Arzt möglich ist.

Mehrere Städte und Kreise im Land haben inzwischen eigene Schnelltest-Zentren und Tausende Schnelltests für ihre Schulen besorgt. Sie nehmen so einen Teil des Schutzes ihrer Lehrer und Erzieher selbst in die Hand. Das Land hat an die rund 2.500 Grundschulen im Südwesten zudem Schutzmasken verschickt.