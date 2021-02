Stuttgart

Regierung will Wissenschaft und Wirtschaft besser vernetzen

23.02.2021, 14:01 Uhr | dpa

Das Land Baden-Württemberg stellt weitere Millionen für eine bessere Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft bereit. Es gehe darum, beide Bereiche enger miteinander zu verzahnen, um universitäres Wissen noch häufiger in Geschäftsmodelle übertragen zu können, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag bei der Vorstellung des neuen Förderprogramms. Insgesamt stehen dafür nach Regierungsangaben 6,1 Millionen Euro bereit.

Das Programm setzt unterschiedliche Schwerpunkte und richtet sich sowohl an Wissenschaftler, die mit ihren Produkt- oder Geschäftsmodellideen noch am Anfang stehen, als auch an fortgeschrittene Projekte. So soll die bereits bestehende "Gründermotoren"-Initiative, bei der Gründer beispielsweise bei der Suche nach Investoren unterstützt werden, ausgeweitet werden.

Zudem hat die Landesregierung die Einführung oder Ausdehnung weiterer Förderangebote angekündigt unter anderem mit dem Ziel, vielversprechende Forschungsprojekte frühzeitig zu erkennen und weiterzuentwickeln sowie zeitnah verlässliche Aussagen zur wirtschaftlichen Tragfähigkeit dieser Initiativen zu bekommen.