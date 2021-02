Stuttgart

VfB Stuttgart Favorit gegen Abstiegskandidat Schalke 04

27.02.2021, 02:33 Uhr | dpa

Der VfB Stuttgart kann am Samstag (15.30 Uhr/Sky) einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Dann empfängt der schwäbische Fußball-Bundesligist den abgeschlagenen Tabellenletzten FC Schalke 04. Mit einem weiteren Sieg würde der VfB den Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz möglicherweise auf vorerst 14 Punkte ausbauen. Die Schalker könnten in diesem Fall wohl endgültig für die 2. Liga planen. VfB-Coach Pellegrino Matarazzo muss unter anderem auf den erneut verletzten Offensivspieler Erik Thommy verzichten.