Stuttgart

Landkreistag: Geplante Öffnungsregeln sind kompliziert

05.03.2021, 11:40 Uhr | dpa

Der baden-württembergische Landkreistag hat die geplanten Lockerungen in Stadt- und Landkreise mit niedrigen Infektionszahlen als kompliziert bezeichnet. "Die von Bund und Ländern beschlossenen Öffnungen sind wichtig und richtig. Allerdings hätten wir uns durchaus einen unkomplizierteren Öffnungsmechanismus vorstellen können", sagte Präsident Joachim Walter am Freitag in Stuttgart. Die Menschen und die Wirtschaft bräuchten langfristig Planungssicherheit. Der Landkreistag wies erneut auf die Problematik des Einkaufstourismus hin.

Walter sagte: "Es wird jetzt darauf ankommen, für diese Problematik gemeinsam angemessene Lösungen zu entwickeln." Die Landkreise setzten hier auf ein gutes Zusammenwirken mit dem Land. Zielsetzung müsse es dabei sein, die neue Öffnungsstrategie so umzusetzen, dass sich das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben möglichst schnell immer weiter normalisieren könne.