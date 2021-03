Stuttgart

Renault will Daimler-Paket loswerden und Schulden senken

11.03.2021, 18:34 Uhr | dpa

Der kriselnde französische Autobauer Renault will den zuletzt guten Lauf der Daimler-Aktien nutzen und seinen gesamten restlichen Aktienanteil am Konzern verkaufen. Die zum Verkauf stehenden gut 16,4 Millionen Daimler-Aktien entsprechen rund 1,54 Prozent des Aktienkapitals des Dax-Konzerns. Mit dem Erlös wollen die Franzosen ihre Schulden senken, hieß es am Donnerstagabend von Renault in Paris. Das Aktienpaket solle bei professionellen Investoren mittels eines beschleunigten Angebotsverfahrens platziert werden. Die industrielle Partnerschaft mit Daimler sei von der Transaktion nicht betroffen, hieß es.

Zu Daimlers Xetra-Schlusskurs vom Donnerstag bei 72,09 Euro wäre das Gesamtpaket der Anteile rund 1,19 Milliarden Euro wert. Üblicherweise müssen bei großen Platzierungen aber Abschläge in Kauf genommen werden. Die Daimler-Aktie hat allein seit Anfang November 2020 mehr als 60 Prozent zugelegt. Renault hat im vergangenen Jahr vor allem wegen tiefroter Zahlen bei seinem japanischen Partner Nissan und wegen der Corona-Krise einen Rekordverlust von 8 Milliarden Euro eingefahren.