SSC Palmberg Schwerin sichert dritten Rang

13.03.2021, 20:18 Uhr | dpa

Zum Abschluss der Bundesliga-Hauptrunde haben die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin ein Ausrufezeichen gesetzt. Beim Titelfavoriten Allianz MTV Stuttgart siegte die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski am Samstag überraschend klar mit 3:0 (25:21, 25:17, 25:21) und verdrängte den SC Potsdam damit noch vom dritten Rang. Schwerin trifft in der Runde der besten achten Mannschaften nun auf Vilsbiburg oder Suhl. Die "Best-of-three-Serie" beginnt für den SS bereits am Mittwoch mit einem Auswärtsspiel.

Die Schwerinerinnen verwandelten gleich ihren ersten Matchball, nachdem die Gastgeberinnen den dritten Durchgang zum Ende hin noch einmal spannend gestalten und zwischenzeitlich zum 21:21 ausgleichen konnten. Im ersten Satz hatte Schwerin von einer 11:7-Führung profitiert und sich diesen Vorsprung nicht mehr nehmen lassen. Noch deutlicher verlief der zweite Durchgang, in dem das Koslowski-Team nach wenigen Minuten schon 11:3 vorne lag.