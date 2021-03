Stuttgart

CDU-Fraktionschef Reinhart: Keine Wechselstimmung im Land

14.03.2021, 18:50 Uhr | dpa

Trotz des absehbar schlechten Abschneidens seiner Partei bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg sieht CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart das Ergebnis als eine Bestätigung für die Arbeit der grün-schwarzen Regierungskoalition. "Die Bevölkerung des Landes Baden-Württemberg äußert die höchste Priorität für eine Fortsetzung dieser Koalition"", sagte er am Sonntagabend. "Es gibt keine Wechselstimmung in Baden-Württemberg." Die CDU sei zu Gesprächen und einer Sondierung bereit.

Die Grünen haben die Landtagswahl in Baden-Württemberg nach Prognosen von ARD und ZDF mit großem Abstand gewonnen. Der bisherige Koalitionspartner CDU stürzte ab und steuert auf das schlechteste Ergebnis in ihrer Geschichte zu.