Stuttgart

Kniebeschwerden: Sosa verzichtet auf EM-Vorrunde der U21

22.03.2021, 13:15 Uhr | dpa

Linksverteidiger Borna Sosa vom VfB Stuttgart verzichtet auf die Reise zu Kroatiens U21-Auswahl. Aufgrund seiner Kniebeschwerden bleibe der 23-Jährige in Stuttgart und nehme nicht an der EM-Vorrunde in Ungarn und Slowenien teil, teilte der schwäbische Fußball-Bundesligist am Montag mit. Sosa war am Samstag beim 0:4 des VfB beim FC Bayern München zur Halbzeit ausgewechselt worden.

Sechs andere VfB-Profis sind dagegen in der Bundesliga-Pause bei ihren Nationalmannschaften. Dazu gehören Sasa Kalajdzic (Österreich), Wataru Endo (Japan), Gregor Kobel (Schweiz), Konstantinos Mavropanos (Griechenland), Mateo Klimowicz (Deutschland U21) und Darko Churlinov (Nordmazedonien U21).