Schorndorf

Unbekannte stehlen Pizzafahrzeug in Stuttgart

24.03.2021, 15:57 Uhr | dpa

In Stuttgart haben Unbekannte das Auto eines Pizzaboten gestohlen und später in einem mehr als 20 Kilometer entfernten Waldgebiet abgestellt. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch hatte der 32 Jahre alte Bote gerade eine Pizza im Stadtteil Bad Cannstatt ausgeliefert, als er beobachtete, wie drei Männer in das Auto stiegen und losfuhren. Stunden später entdeckte ein Passant das Fahrzeug in einem Wald bei Schorndorf (Rems-Murr-Kreis). Die Bergung des Pizza-Autos zog sich am Dienstag bis in die Nacht hinein. Die Ermittlungen dauern an, die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.