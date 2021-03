Stuttgart

Wirtschaft im Südwesten stärker geschrumpft als bundesweit

30.03.2021, 11:44 Uhr | dpa

Die Wirtschaft in Baden-Württemberg ist im vergangenen Jahr noch etwas stärker geschrumpft als in Deutschland insgesamt. Das Bruttoinlandsprodukt ging im Vergleich zu 2019 um 5,5 Prozent zurück, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Bundesweit lag der Rückgang bei 4,9 Prozent. Vor allem die Industrie, sonst der Wachstumsmotor der Südwest-Wirtschaft, war betroffen. Außerdem ging die Wirtschaftsleistung im Dienstleistungssektor sowie im Bereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe zurück. Die Baubranche hingegen legte gegenüber 2019 sogar noch zu. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg Waren und Dienstleistungen im Wert von knapp 501 Milliarden Euro erstellt.