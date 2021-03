Stuttgart

Arbeitslosigkeit im Südwesten dürfte weiter gesunken sein

31.03.2021, 04:01 Uhr | dpa

Die Arbeitslosigkeit in Baden-Württemberg dürfte auch im März weiter gesunken sein. Experten gehen davon aus, dass sowohl die Zahl der Menschen ohne Job als auch die Quote im Vergleich zum Vormonat zurückging. Im Februar waren landesweit 279 935 Menschen arbeitslos gemeldet, die Quote lag bei 4,4 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr bleibt der Südwesten auf einem deutlich höheren Niveau. Im März 2020 waren gut 214 000 Menschen ohne Job, und die Quote lag bei 3,4 Prozent. Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit gibt die Zahlen am heutigen Mittwoch bekannt.