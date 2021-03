Stuttgart

Forscher Brettschneider: Ampelkoalition wäre Überraschung

31.03.2021, 05:07 Uhr | dpa

Allen geäußerten Tendenzen zur "Ampel" zum Trotz, rechnet der Stuttgarter Politikwissenschaftler und Parteienforscher Frank Brettschneider nach wie vor nicht mit einer grün-rot-gelben Regierungskoalition in Baden-Württemberg. "Eine Ampel wäre für mich eine Überraschung, wenngleich ich sie natürlich nicht ausschließe", sagte der Professor der Universität Stuttgart-Hohenheim. Thematisch gebe es zwar weder bei Grün-Schwarz noch bei einer Ampel unüberbrückbare Hindernisse. "Die Grünen sitzen bei allen Kombinationen am längeren Hebel", sagte Brettschneider der Deutschen Presse-Agentur. "Am Thema wird es nicht scheitern."

Aber bei einer grün-schwarzen Koalition stünden nach dem Abschied von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) auch Personalentscheidungen nicht mehr im Wege. "In einer Ampel wäre Ministerpräsident Winfried Kretschmann hingegen früher oder später der Schlichter zwischen den Fraktionschefs von FDP und SPD, Hans-Ulrich Rülke und Andreas Stoch", sagte Brettschneider.

Außerdem sei die Distanz der FDP zu den Anhängern der Grünen nach wie vor sehr groß. "In der Wählerschaft gibt es insgesamt eher eine Sympathie für Grün-Schwarz. Eine Wechselstimmung nehmen wir nicht wahr." Und während FDP und CDU bei Fragen des für die Grünen wichtigen Klimaschutzes nicht weit voneinander entfernt seien, sei eine verlässliche Zusammenarbeit in der Corona-Politik mit der CDU unproblematischer und vertrauensvoller als mit den Liberalen.

Komme hinzu, dass die Grünen in einer Zweierkoalition mehr zu sagen hätten als in einem Dreierbündnis, sagte Brettschneider. "Man muss den Kuchen dann nur mit einem Partner teilen, nicht mit zwei anderen." Fraglos ließe sich allerdings mit einer Ampel leichter ein Aufbruch darstellen als mit einem "Weiter so" für Grün-Schwarz, räumte er ein. "Aber am Ende stellt sich die Frage nach der Substanz. Und bis Frau Eisenmann auf Konfrontationskurs ging, war das bei Grün-Schwarz nicht so schlecht."

Nach dem Ende der Vorgespräche mit der CDU sowie mit SPD und FDP für eine neue Regierung wollen die Grünen ihre Partner für Koalitionsverhandlungen bestimmen. Der 72-jährige Kretschmann ließ aber offen, ob der derzeitige Koalitionspartner CDU oder SPD und FDP mit ihren Bemühungen um ein Ampel-Bündnis bessere Karten haben. Mit einer Entscheidung wird am Mittwochabend gerechnet.