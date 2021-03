Stuttgart

Halbfinale: SSC unterliegt Stuttgart, drittes Spiel nötig

31.03.2021, 22:29 Uhr | dpa

Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin müssen gegen den Allianz MTV Stuttgart im Kampf um den Einzug in das Finale in das Entscheidungsspiel am Donnerstag (17.00 Uhr). Am Mittwoch unterlag die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski dem MTV in der SCHARRena mit 0:3 (20:25, 26:28, 21:25). Das erste Halbfinal-Duell hatte der Pokalsieger am vergangenen Samstag mit 3:0 für sich entschieden. Der Gewinner trifft in der Finalserie auf den Dresdner SC, der sich mit 2:0-Siegen gegen den SC Potsdam durchgesetzt hatte.

Im ersten Durchgang hatte sich Stuttgart nach dem zwischenzeitlichen 17:17 mit einer 5:0-Serie entscheidend absetzen können. Anschließend verpasste es der SSC selbst, zwei Satzbälle zum 1:1-Ausgleich zu nutzen und geriet so mit 0:2 in Rückstand. Im dritten Spielabschnitt machte Stuttgart dann mit dem ersten verwandelten Matchball alles klar, nachdem die Schwerinerinnen lange Zeit in Führung gelegen hatten.