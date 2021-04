Stuttgart

GEW: Neue Landesregierung muss Corona-Generation verhindern

03.04.2021, 12:57 Uhr | dpa

Die Bildungsgewerkschaft GEW erwartet von Grünen und CDU bis 2026 eine Bildungspolitik, die die Folgen der Corona-Pandemie für Kinder und Jugendliche bekämpft. Die Schuldenbremse müsse für notwendige Investitionen in Kitas, Schulen und Hochschulen weiter aufgehoben werden, sagte Monika Stein, GEW-Landesvorsitzende am Samstag in Freiburg. "Die letzten fünf Jahre waren verlorene Jahre für die Weiterentwicklung der Bildungspolitik in Baden-Württemberg. Die Grünen haben zugelassen, dass fünf Jahre eine konservative Bildungspolitik gemacht wurde." Die neue Landesregierung dürfe nicht zulassen, dass eine Corona-Generation entstehe, sagte Stein. Die Bildungsgewerkschaft werte das schlechte Abschneiden der CDU auch als eine Abstimmung über die Bildungspolitik.

Grüne und CDU in Baden-Württemberg kamen am Samstag zu ihrem abschließenden Sondierungsgespräch zusammen, um die Weichen für eine neue grün-schwarze Koalition zu stellen.