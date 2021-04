Stuttgart

Mehr Baugenehmigungen für Wohnungen in Baden-Württemberg

14.04.2021, 11:50 Uhr | dpa

Die Zahl der Baugenehmigungen für neue Wohnungen zieht an. Im Februar seien im Südwesten 4 447 neue Wohnungen zum Bau freigegeben worden, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Stuttgart mit. Das war ein Zuwachs von 57 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Zum Jahresbeginn 2021 wurden bisher 7 267 neue Wohnungen genehmigt, das waren 8 Prozent mehr als Januar und Februar 2020. Von den in den ersten zwei Monaten des Jahres neu genehmigten Wohnungen waren 1 907 Einfamilienhäuser (plus 7 Prozent), also Wohngebäude mit einer Wohnung und 972 Wohnungen in Zweifamilienhäusern (plus 42 Prozent). Außerdem wurden 4 276 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern (plus 5 Prozent) genehmigt.