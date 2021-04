Stuttgart

Dresdner Volleyballerinnen verlieren zweites Finalspiel

14.04.2021, 21:09 Uhr | dpa

Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben auch das zweite Finalspiel im Kampf um die deutsche Meisterschaft verloren. Das Team von Trainer Alexander Waibl unterlag in einer hochklassigen und dramatischen Partie bei Allianz MTV Stuttgart nach 2:0-Führung am Ende noch mit 2:3 (25:23, 25:23, 24:26, 21:25,13:15). Schon in der ersten Partie hatten sich die DSC-Damen dem Team aus Schwaben mit 0:3 geschlagen geben müssen. Damit liegen die Elbestädterinnen in der Serie Best-of-five mit 0:2 zurück und Stuttgart kann in der dritten Begegnung am kommenden Sonnabend in Dresden schon den zweiten Titelgewinn nach 2019 perfekt machen.

Die Dresdnerinnen starteten hochkonzentriert und taktisch gut vorbereitet in die Partie. Mit druckvollen Aufgaben, variablem Angriffsspiel und einer starken Block- und Feldabwehr präsentierten sich die Gäste von Beginn an deutlich stärker als in der ersten Partie. Bereits im ersten Satz lagen sie früh in Führung und behielten auch in der engen Schlussphase die Nerven. Genauso lief der zweite Durchgang. Auch im dritten Abschnitt lieferten sich beide Teams einen hochklassigen Schlagabtausch, bei dem die Gastgeberinnen auch dank einiger Wechsel einen Drei-Punkte-Rückstand in der Schlussphase noch wettmachten. Im vierten Akt unterliefen dem DSC ein paar Fehler mehr und Stuttgart schaffte den Satzausgleich. Ein Krimi war auch der entscheidende Tiebreak, in dem der MTV mit seiner Ausnahmespielerin Krystal Rivers (38 Punkte, die nach zwei Stunden den Matchball verwandelte, hauchdünn die Oberhand behielt.