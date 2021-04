Stuttgart

Stuttgarter Tennis-Turnier startet mit Andrea Petkovic

19.04.2021, 03:24 Uhr | dpa

Am ersten Tag des Tennis-Turniers in Stuttgart sind gleich zwei deutsche Spielerinnen im Einsatz. Die 17 Jahre alte Qualifikantin Nastasja Schunk bekommt es heute im zweiten Spiel des Tages nach 15.00 Uhr mit der Schweizerin Belinda Bencic zu tun. Danach trifft Routinier Andrea Petkovic in ihrer Erstrunden-Partie auf die Griechin Maria Sakkari. Insgesamt sind bei dem Sandplatz-Event in der Porsche-Arena sieben deutschen Spielerinnen dabei.