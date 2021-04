Stuttgart

Erstrunden-Aus für Nachwuchsspielerin Schunk in Stuttgart

19.04.2021, 19:15 Uhr | dpa

Nachwuchsspielerin Nastasja Schunk ist beim Tennis-Turnier in Stuttgart als erste Deutsche ausgeschieden. Die 17-Jährige musste sich am Montag in der ersten Runde der an Nummer acht gesetzten Belinda Bencic aus der Schweiz mit 4:6, 2:6 geschlagen geben, zeigte dabei in der Porsche-Arena aber vor allem im ersten Satz eine gute Leistung. Schunk, die zum Nachwuchsteam des Deutschen Tennis Bundes gehört, hatte sich erst über die Qualifikation für das Hauptfeld der topbesetzten Sandplatz-Veranstaltung qualifiziert. Insgesamt stehen sieben deutsche Spielerinnen in der ersten Runde.