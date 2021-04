Stuttgart

Kvitova gewinnt erstes Tennis-Duell in Stuttgart

20.04.2021, 21:19 Uhr | dpa

2019-Turniersiegerin Petra Kvitova hat ihre schwierige Erstrunden-Aufgabe beim Tennis-Turnier in Stuttgart gemeistert. Die zweimalige Wimbledonsiegerin gewann am Dienstagabend gegen die amerikanische Australian-Open-Finalistin Jennifer Brady 6:4, 6:3. Im Achtelfinale am Mittwoch trifft die Weltranglisten-Zehnte aus Tschechien auf die Griechin Maria Sakkari, die zum Auftakt am Montag der Hessin Andrea Petkovic keine Chance gelassen hatte.

Kvitova hatte das stets hochklassig besetzte Sandplatz-Turnier in Stuttgart vor zwei Jahren gewonnen. 2020 war der Porsche Grand Prix aufgrund der Coronavirus-Pandemie ausgefallen.