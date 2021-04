Stuttgart

Koalitionsverhandlungen: Grüne und CDU ziehen erste Bilanz

22.04.2021, 03:20 Uhr | dpa

Bei den Koalitionsverhandlungen wollen die Spitzen von Grünen und CDU am heutigen Donnerstag eine erste Bilanz ziehen. Der engere Führungskreis um Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) trifft sich am Vormittag in der L-Bank in Stuttgart, um etwaige Probleme in den Arbeitsgruppen zu besprechen. Am Mittag (13.00) wollen die beiden Grünen-Vorsitzenden Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand sowie Strobl und CDU-Generalsekretär Manuel Hagel die Medien informieren.

Bis Freitagabend müssen alle Gruppen ihre gewünschten Projekte und deren Finanzbedarf auflisten. Zudem sollen sie Vorschläge machen, wie die geplanten Investitionen gegenfinanziert werden könnten. Hintergrund ist, dass die künftigen Koalitionäre wegen corona-bedingter Haushaltslücken sparen muss. Dem Vernehmen nach hat die CDU deutlich mehr Stellen für die Polizei gefordert. Die große Frage wird sein, woher die Koalition das Geld dafür nehmen will.

Ansonsten hatten Grüne und CDU in ihrem Sondierungspapier schon die Leitplanken für ihre künftige Zusammenarbeit aufgestellt. Dabei mussten die Christdemokraten nach ihrer klaren Wahlniederlage eine Reihe von Zugeständnissen machen. Die CDU akzeptierte quasi das gesamte grüne Sofortprogramm für mehr Klimaschutz und die Ausbaupläne für Erneuerbare Energien. In der Flüchtlingspolitik einigten sich Grüne und CDU, dass künftig Abschiebungen gut integrierter Asylbewerber verhindert werden sollen.