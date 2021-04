Stuttgart

Kerber spielt um Viertelfinal-Einzug bei Stuttgarter Turnier

22.04.2021, 05:16 Uhr | dpa

Angelique Kerber in Aktion. Foto: Thomas Kienzle/AFP-Pool/dpa (Quelle: dpa)

Deutschlands beste Tennisspielerin Angelique Kerber hat am Donnerstag (nicht vor 18.30 Uhr/Eurosport) die Chance auf den Einzug ins Viertelfinale des Sandplatz-Turniers in Stuttgart. Dafür muss die 33-jährige Kielerin allerdings ihre Negativserie gegen Jelina Switolina beenden. Die vergangenen sechs Partien gegen die Weltranglisten-Fünfte aus der Ukraine hat Kerber verloren. Auch Anna-Lena Friedsam bestreitet ihre Achtelfinalpartie. Die 27-Jährige aus Andernach bekommt es mit der an fünf gesetzten Aryna Sabalenka aus Belarus zu tun (zweites Match nach 11.30 Uhr).