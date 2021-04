Stuttgart

Kretschmann: Auflösung der Landesstiftung extrem schwierig

22.04.2021, 11:19 Uhr | dpa

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat Hoffnungen auf einen Geldsegen durch eine Auflösung der milliardenschweren Baden-Württemberg-Stiftung gedämpft. Diese Idee komme nach Landtagswahlen immer mal wieder auf, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Koalitionsverhandlungen mit der CDU in Stuttgart. Doch am Ende stelle sich immer heraus, dass eine Auflösung "extrem schwierig und langwierig" wäre.

Angesichts der schwierigen Haushaltslage prüfen die designierten Koalitionspartner Grüne und CDU, ob die überparteiliche Stiftung aufgelöst werden und ihr Kapital in den Landeshaushalt fließen kann. Das Vermögen der Stiftung liegt bei 2,3 Milliarden Euro.

Schon die grün-rote Regierung hatte 2011/2012 erwogen, mit dem Stiftungsgeld den Haushalt aufzubessern, war aber dann doch davor zurückgeschreckt. Das Hauptproblem war damals: Bei einer Auflösung hätten die ausgeschütteten Kapitalerträge der vergangenen zehn Jahre nachversteuert werden müssen. Damals wurde dieser Betrag vom Finanzministerium auf 800 Millionen Euro beziffert.