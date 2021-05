Stuttgart

Polizei nimmt Rad- und Motorradfahrer ins Visier

03.05.2021, 18:26 Uhr | dpa

Hunderte Polizisten sollen in den kommenden Tagen im Südwesten Radfahrer und Biker kontrollieren. Am Mittwoch werden im Rahmen der sogenannten Zweiradwoche zuerst Fahrradfahrer in den Blick genommen, wie das Innenministerium am Montag mitteilte. Ziel der Verkehrssicherheitsaktion sei, Regeln zu kontrollieren und für gegenseitige Achtsamkeit und mehr Verständnis zu werben. Es gibt demnach 278 Kontrollstellen, an denen 1150 Beamte im Einsatz sein sollen. Am Wochenende sollen an mehr als 100 Stelle im Land zudem Motorradfahrer kontrolliert werden.

Im Jahr 2020 hatte es im Südwesten nach Ministeriumsangaben mehr als 12 400 Unfälle gegeben, an denen Radfahrer beteiligt waren. Zudem gab es knapp 4700 Motorradunfälle. Dabei kamen 71 Biker ums Leben.