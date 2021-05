Stuttgart

Grün-Schwarz: Bei Umwelt- und Energietechnik an die Spitze

05.05.2021, 12:04 Uhr | dpa

Grüne und CDU wollen Baden-Württemberg zum weltweiten Leitmarkt und -anbieter für Umwelt- und Energietechnologien (Green Tech) machen. Dazu solle eine von der Wirtschaft getragene "Green Tech Allianz" ins Leben gerufen werden, die sich insbesondere an Mittelstand und Start-ups richte, teilten die Spitzen um Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und CDU-Landeschef Thomas Strobl bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags am Mittwoch auf dem Forschungscampus Arena2036 in Stuttgart mit.

Als führendes Industrieland setze man sich das Ziel, weltweit die erste Region mit einer klimaneutralen Produktion zu werden. "Dies ist eine große Chance, vor allem für unsere industriellen Kernbranchen." Um die Ziele zu erreichen, sei eine ressortübergreifende Plattform geplant. Außerdem werde ein Verbund für Klimaschutztechnologien geprüft, um die Voraussetzungen für ein "Green-Tech-Valley" in Baden-Württemberg zu schaffen, heißt es in der Vereinbarung weiter. Es solle eine Forschungs- und Bildungsoffensive an Hochschulen, Berufsschulen, anwendungsorientierten Forschungsinstituten und anderen Einrichtungen geben.

Grüne und CDU wollen in den kommenden fünf Jahren die kleinen und mittleren Unternehmen auf ihrem Weg zur Klimaneutralität fördern. "Wir wollen ein neues wirtschaftsnahes Zentrum für klimaneutrale Produktion einrichten und dabei CO2 als Rohstoff ins Visier nehmen."