Stuttgart

Grünen-Fraktionsvize Walker leitet künftig Umweltressort

09.05.2021, 18:44 Uhr | dpa

Die grüne Ministerliste nimmt Gestalt an. Neue Umweltministerin werde die bisherige Fraktionsvize Thekla Walker (52), hieß es am Sonntag in Parteikreisen in Stuttgart. Zuerst hatten die "Stuttgarter Nachrichten" (Montag) darüber berichtet. Die Stuttgarterin Walker war von 2011 bis 2016 Landesvorsitzende der Grünen. Zuvor war bekannt geworden, dass der Grünen-Bundestagsabgeordnete Danyal Bayaz neuer Finanzminister wird. Der 37-Jährige aus Heidelberg hat sich im Bundestag als Finanzexperte und Grünen-Vertreter im Untersuchungsausschuss zum Skandal um den Finanzdienstleister Wirecard einen Namen gemacht.